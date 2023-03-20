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Хаби Алонсо: «Мы одержали заслуженную победу над «Баварией»

20 Марта 2023 • 14:52 Комментировать
Шальке 04
...
Байер Л
01.04 16:30

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды над мюнхенской «Баварией» во вчерашнем матче Бундеслиги. Напомним, «фармацевты» обыграли своих соперников со счётом 2:1.

«Наше выступление было невероятным. «Бавария» сейчас является одной из лучших команд в Европе. Мы ожидали интенсивной игры и хорошо сыграли с мячом. Я согласен с Нагельсманном, мы одержали заслуженную победу над «Баварией», – заявил Алонсо на пресс-конференции.

Сам Хаби закончил свою игровую карьеру именно в составе «Баварии», за которую выступал с 2014 по 2017 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Байер
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ШАЛЬКЕ 04 БАЙЕР Л
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