Мусиала может вернуться в строй к матчу с «Боруссией» Дортмунд

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала может восстановиться к матчу с «Боруссией» Дортмунд, который состоится на выходных сразу после международной паузы. Отметим, что «Бавария» сейчас отстаёт от «шмелей» в чемпионате на одно очко.

Мусиала не поехал в расположение сборной Германии из-за травмы. В клубе всерьёз опасались, что Джамал не сыграет против «Боруссии» Дортмунд, но если верить Sky Sport Germany, игрок опережает графики восстановления и имеет шансы принять участие в матче.

На счету Мусиалы 11 голов и 8 результативных пасов в этом розыгрыше чемпионата Германии.