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Канселу снова недоволен – теперь в «Баварии»

02 Апреля 2023 • 18:37 Комментировать
Бавария
4:2
Боруссия Д
окончен

В зимнее трансферное окно защитник Жоау Канселу сменил «Манчестер Сити» на «Баварию». Мюнхенцы арендовали 28-летнего португальца на остаток сезона с правом выкупа.

Канселу был недоволен своей ситуацией в «Манчестер Сити», а теперь он недоволен своей ситуацией в «Баварии». В субботу Жоау не стал праздновать победу над дортмундской «Боруссией» (4:2) вместе с командой около трибун, а сразу отправился в раздевалку.

«Это эмоции, проблемы нет. Для футболиста нормально быть разочарованным, когда он не играет», - сказал Bild спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Жоау Канселу в матче с «Боруссией» отыграл только 11 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хасан Салихамиджич Жоау Канселу
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