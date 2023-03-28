У Гравенберха был конфликт с Нагельсманном

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх не ладил с бывшим тренером команды Юлианом Нагельсманном, который на днях был уволен со своего поста. Как сообщает в социальных сетях журналист Керри Хау, между игроком и тренером был конфликт.

Напомним, Гравенберх к сегодняшнему дню лишь однажды выходил в основном составе «Баварии» в матчах Бундеслиги. Так сложилось из-за того, что Нагельсманна не устраивала оборонительная работа Райана.

В том же матче с «Викторией» Пльзень в групповом этапе Лиге чемпионов, «Бавария» пропустила два гола после выхода Гравенберха на замену. После той игры тренерский штаб пришёл к выводу, что в пропущенных мячах виноват именно Райан.