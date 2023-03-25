Салихамиджич: «Тухель был мотивирован с первой же секунды моего звонка»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о переговорах с Томасом Тухелем по поводу назначения на пост тренера команды. Напомним, немец подписал контракт с «красной машиной» на два с половиной года.

«Во вторник я позвонил Томасу. Я дал ему понять, что «Бавария» нуждается в таком тренере, как он: с большим опытом работы в Германии и за границей. Томас проявил большую мотивацию с первой же секунды нашего разговора», – заявил Салихамиджич на пресс-конференции.

Напомним, перед назначением Тухеля «Бавария» уволила с поста главного тренера Юлиана Нагельсманна, которым сейчас активно интересуется лондонский «Тоттенхэм».