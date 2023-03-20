Чупо-Мотинг не поедет в расположение сборной Камеруна

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг не поможет сборной Камеруна в ближайших матчах. По информации от журналиста Кристиана Фалька, форвард мюнхенцев не отправится в расположение своей национальной сборной в ближайшее время.

Чупо-Мотинг до сих пор страдает из-за проблем со спиной. Нападающий из-за этого не принял участие в двух последних матчах «Баварии», хотя до этого не уходил с поля без гола на протяжение четырёх игр подряд.

Эрик в нынешнем сезоне отметился 10 голами в чемпионате Германии. Недавно камерунец продлил контракт с «Баварией», получив двойную прибавку к зарплате.