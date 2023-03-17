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Осимхен открыт к переходу в «Баварию», но клуб не может себе позволить сделку

17 Марта 2023 • 11:43 Комментировать
Торино
...
Наполи
1 5.00 X 3.50 2 1.75
19.03 17:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не прочь присоединиться летом к мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, нигериец открыт к переходу, но есть одна большая проблема.

Дело в тому, что «Наполи» будет слишком много требовать за трансфер Осимхена. Недавно президент команды Аурелио де Лаурентис заявил, что Виктор будет стоить 150 миллионов евро. «Бавария» не может себе позволить потратить такую большую сумму.

В трансфере Осимхена также заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги: в том числе «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси», которые летом будут активно искать нового форварда.

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Бавария Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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