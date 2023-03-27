«Бавария» внимательно следит за ситуацией с Гави в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Гави остаётся на радарах «Баварии».

У каталонского клуба возникли проблемы с регистрацией контракта 18-летнего игрока, что при определённых обстоятельствах позволит ему беспрепятственно сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в «Баварии» очень высоко ценят талант юного испанца. Переговоры пока не ведутся, но руководство мюнхенского клуба внимательно следит за ситуацией.

Гави провёл 37 матчей за команду Хави Эрнандеса в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и пятью ассистами. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 90 млн евро.