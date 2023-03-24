Мостовой: «Игроки «Баварии» просто могут Нагельсманну вопрос задать: «Ты кто?»

Бывший нападающий лиссабонской «Бенфики» Александр Мостовой высказался об увольнении наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна.

По словам специалиста, данное увольнение смотрится довольно странно, если брать во внимание результаты, которые немецкий коллектив демонстрирует в последнее время. Однако дело не в них, считает эксперт, а в скандалах внутри клуба и неимении авторитета среди игроков.

«В «Баварии» много авторитетных титулованных футболистов. Они просто могут ему вопрос задать: «Ты кто?». Если бы он был постарше хотя бы, но он ещё и молодой», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Что касается назначения Томаса Тухеля, то оно эксперту более, чем понятно.

«У Тухеля есть большой опыт и авторитет», - заключил Мостовой.