Бавария - Боруссия Дортмунд: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Бавария» - «Боруссия» Дортмунд - второй центральный европейский матч этих выходных. Несмотря на небольшой отрыв этих коллективов от конкурентов, никто не сомневается, что именно эта пара разыграет золотые медали, и данный поединок крайне важен с точки зрения турнирных перспектив. Добавим, что накануне битвы мюнхенцы сменили наставника, и Томас Тухель сразу будет биться со своим бывшим клубом.

В 19:30 игру покажут на каналах «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», «Сетанта Спортс 2 Евразия», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.