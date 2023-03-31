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Селюк – о Головине: «Ни один крупный клуб не будет говорить, что хочет взять игрока за полгода до истечения контракта»

31 Марта 2023 • 13:42 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
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01.04 19:30

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о российском полузащитнике Александре Головине.

«Ни один крупный футбольный клуб не будет говорить, что хочет взять этого игрока за полгода до истечения контракта. Это же, если так будут делать - это дебилизм», - приводит слова Селюка Rusfootball.info.

Напомнил, ранее сообщалось об интересе к 26-летнему спортсмену со стороны дортмундской «Боруссии».

В данный момент футболист защищает цвета «Монако», его команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции и отстаёт от третьей строчки, занимаемой «Лансом», на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Дмитрий Селюк Александр Головин
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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