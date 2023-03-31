Селюк – о Головине: «Ни один крупный клуб не будет говорить, что хочет взять игрока за полгода до истечения контракта»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о российском полузащитнике Александре Головине.

«Ни один крупный футбольный клуб не будет говорить, что хочет взять этого игрока за полгода до истечения контракта. Это же, если так будут делать - это дебилизм», - приводит слова Селюка Rusfootball.info.

Напомнил, ранее сообщалось об интересе к 26-летнему спортсмену со стороны дортмундской «Боруссии».

В данный момент футболист защищает цвета «Монако», его команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции и отстаёт от третьей строчки, занимаемой «Лансом», на три балла.