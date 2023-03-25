Флик: «Нагельсманн остаётся потрясающим тренером»

Бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение мюнхенского клуба уволить Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера. Напомним, новым наставником «красной машины» станет Томас Тухель.

«Жаль, что у него теперь не будет возможности выиграть все три титула. Нагельсманн остаётся потрясающим тренером. Игроки «Баварии» в расположении сборной Германии были очень удивлены решением, как и я», – заявил Флик на пресс-конференции.

Флик покинул «Баварию» летом 2021 года из-за конфликта со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Напомним, Флик ранее выигрывал с «Баварией» золотой требл в сезоне-2019/20.