Президент «Баварии»: «Думаю, никто не станет спорить с тем, что Тухель – один из лучших тренеров Европы»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что думает о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера.

Экс-наставник лондонского «Челси» получил должность в мюнхенском клубе сразу после увольнения Юлиана Нагельсманна.

«Назначение Тухеля – правильное решение. Мы хотели пригласить его ещё много лет назад, но тогда не сложилось. За последние годы он доказал, что способен добиваться феноменального успеха в клубах мирового уровня. Думаю, никто не станет спорить с тем, что Тухель – один из самых способных тренеров в европейском футболе», – высказался в интервью MagentaTV Хайнер.