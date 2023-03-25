Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии»: «Думаю, никто не станет спорить с тем, что Тухель – один из лучших тренеров Европы»

25 Марта 2023 • 23:39 Комментировать (1)
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что думает о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера.

Экс-наставник лондонского «Челси» получил должность в мюнхенском клубе сразу после увольнения Юлиана Нагельсманна.

«Назначение Тухеля – правильное решение. Мы хотели пригласить его ещё много лет назад, но тогда не сложилось. За последние годы он доказал, что способен добиваться феноменального успеха в клубах мирового уровня. Думаю, никто не станет спорить с тем, что Тухель – один из самых способных тренеров в европейском футболе», – высказался в интервью MagentaTV Хайнер.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Герберт Хайнер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sparrow88
25 Марта 2023 в 23:59
Один из способных - да. Один из лучших - вот сложно согласиться.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
00:42 · Германия. Бундеслига
Уход Левандовски также был поставлен в вину Нагельсманну, когда его увольняли
25 Марта
23:39 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Думаю, никто не станет спорить с тем, что Тухель – один из лучших тренеров Европы» 1
23:10 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» – об увольнении Нагельсманна: «Мы решили, что нужно немедленно спасать сезон»
20:44 · Германия. Бундеслига
Эмре Джан рассказал, как мог перебраться в «Баварию» вместо «Боруссии»
20:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель планировал провести переговоры с «Тоттенхэмом» во вторник
17:28 · Германия. Бундеслига
​Салихамиджич назвал дату и время, когда «Бавария» перестала верить в Нагельсманна
16:56 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Контракт до 2025 года? Меня это не особо волнует»
16:48 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Не терпится провести первый матч против «Боруссии» Дортмунд»
16:41 · Германия. Бундеслига
Де Лигт попрощался с Нагельсманном в социальных сетях
16:34 · Германия. Бундеслига
Кан: «Карьера Тухеля показывает, насколько у него впечатляющие качества»
16:11 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Надеюсь, что получу в свой тренерский штаб Энтони Барри из «Челси»
16:05 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Сочувствую Нагельсманну, но его увольнение – не моя ответственность»
15:53 · Германия. Бундеслига
Тухель: «У «Баварии» один из самых талантливых составов в Европе»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Бавария» могла бы побороться за чемпионский титул АПЛ»
15:12 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мы всё ещё можем выиграть все три трофея»
Все новости
Рекомендуем