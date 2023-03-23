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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гришин — о Головине: «Какие 40 миллионов?! Я думаю, он и 15 не стоит»

23 Марта 2023 • 20:28 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию». Ранее сообщалось, что немецкий клуб предлагал за 26-летнего хавбека 40 миллионов евро, но сам футболист отказался переезжать в Бундеслигу.

«Головин 40 миллионов не стоит. Он не играет в основном составе «Монако»: то выходит, то его меняют. Какие 40 миллионов?! Я думаю, он и 15 миллионов не стоит на самом деле», — цитирует Гришина Rusfootball.

По мнению эксперта, если бы Головин стоил каких-то денег, то клубы из Германии, Италии и Испании уже подписали бы его, но он никому не нужен.

В этом сезоне Головин провел 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Александр Гришин Александр Головин
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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