Гришин — о Головине: «Какие 40 миллионов?! Я думаю, он и 15 не стоит»

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию». Ранее сообщалось, что немецкий клуб предлагал за 26-летнего хавбека 40 миллионов евро, но сам футболист отказался переезжать в Бундеслигу.

«Головин 40 миллионов не стоит. Он не играет в основном составе «Монако»: то выходит, то его меняют. Какие 40 миллионов?! Я думаю, он и 15 миллионов не стоит на самом деле», — цитирует Гришина Rusfootball.

По мнению эксперта, если бы Головин стоил каких-то денег, то клубы из Германии, Италии и Испании уже подписали бы его, но он никому не нужен.

В этом сезоне Головин провел 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.