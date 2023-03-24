Тухель заинтриговал руководство «Баварии» своими идеями

Руководство «Баварии» осталось под впечатлением от собеседований с Томасом Тухелем. Напомним, немецкий специалист находится в шаге от назначения в мюнхенский клуб.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, Тухелю удалось впечатлить руководство «Баварии» своими идеями. Верхушка клуба надеется, что Томасу удастся добиться хороших результатов в нынешнем сезоне.

Напомним, нынешний тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сегодня должен быть официально уволен со своего поста. Тухель находится без работы с начала сентября, когда его уволили из лондонского «Челси». Томас ранее также находился на радаре мадридского «Реала».