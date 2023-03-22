Мане не оправдывает ожидания руководства «Баварии»

Нападающий «Баварии» Садио Мане не оправдывает ожидания руководства мюнхенского клуба. По информации от журналиста Керри Хау, верхушка «красной машины» не довольна выступлениями сенегальца в своём дебютном сезоне.

Напомним, Мане в конце осени получил травму, после которой вернулся в строй лишь недавно. Руководство не устраивает форма сенегальца после возвращения.

Мане проводит лишь дебютный сезон в составе «Баварии». Ранее Садио выступал в Англии за «Ливерпуль», где забивал минимум 10 голов за сезон в чемпионате на протяжение каждой своей кампании в футболке мерсисайдского клуба.

Сейчас на счету Мане 6 голов и 4 ассиста в Бундеслиге.