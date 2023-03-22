Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане не оправдывает ожидания руководства «Баварии»

22 Марта 2023 • 11:56 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Нападающий «Баварии» Садио Мане не оправдывает ожидания руководства мюнхенского клуба. По информации от журналиста Керри Хау, верхушка «красной машины» не довольна выступлениями сенегальца в своём дебютном сезоне.

Напомним, Мане в конце осени получил травму, после которой вернулся в строй лишь недавно. Руководство не устраивает форма сенегальца после возвращения.

Мане проводит лишь дебютный сезон в составе «Баварии». Ранее Садио выступал в Англии за «Ливерпуль», где забивал минимум 10 голов за сезон в чемпионате на протяжение каждой своей кампании в футболке мерсисайдского клуба.

Сейчас на счету Мане 6 голов и 4 ассиста в Бундеслиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Интер» выбирает между Тюрамом и Фирмино
12:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» подписала спонсорский контракт на 130 млн евро
11:56 · Германия. Бундеслига
Мане не оправдывает ожидания руководства «Баварии»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Рока: «Я сильно вырос в «Баварии»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Канселу может остаться в «Баварии»
09:29 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» оценили работу Нагельсманна
21 Марта
22:10 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» считают, что «Бавария» намеренно преувеличивает степень серьёзности травмы Мусиалы
20:23 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» – об упущенном первом месте: «Всё в наших руках»
18:46 · Англия. Премьер-лига
Назван игрок топ-5 чемпионатов Европы с наибольшим числом хет-триков за три года 1
15:42 · Германия. Бундеслига
Вирц: «Интерес «Барселоны»? Я только читал об этом»
14:58 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» связалась с талантливым игроком сборной Германии
14:52 · Англия. Премьер-лига
Мерсон назвал условия, при которых «Ливерпуль» поборется за титул в следующем сезоне
14:39 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг: «К сожалению, я не смогу сыграть за сборную в ближайших матчах»
13:58 · Германия. Бундеслига
Гравенберх летом может покинуть «Баварию»
12:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» всё ещё далека от трансфера Вирца
Все новости
Рекомендуем