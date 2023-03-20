Салихамиджич – о поражении «Байеру»: «Нас перебегала команда, которая отдыхала всего два дня»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал поражений своей команды против леверкузенского «Байера» во вчерашнем матче очередного тура немецкой Бундеслиги. Напомним, мюнхенцы открыли счёт, но затем «фармацевты» реализовали два пенальти и забрали три очка.

«Я редко видел нечто подобное. Нас перебегала команда, которая отдыхала всего два дня после своего последнего матча в Лиге Европы. Мы уступили «Байеру» во всех аспектах», – выразился Салихамиджич в интервью Sport 1.

Напомним, «Бавария» вчера упустила лидерство в Бундеслиге. Первое место в чемпионате с перевесом в одно очко сейчас занимает дортмундская «Боруссия».