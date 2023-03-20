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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич – о поражении «Байеру»: «Нас перебегала команда, которая отдыхала всего два дня»

20 Марта 2023 • 10:46 Комментировать
Шальке 04
...
Байер Л
01.04 16:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал поражений своей команды против леверкузенского «Байера» во вчерашнем матче очередного тура немецкой Бундеслиги. Напомним, мюнхенцы открыли счёт, но затем «фармацевты» реализовали два пенальти и забрали три очка.

«Я редко видел нечто подобное. Нас перебегала команда, которая отдыхала всего два дня после своего последнего матча в Лиге Европы. Мы уступили «Байеру» во всех аспектах», – выразился Салихамиджич в интервью Sport 1.

Напомним, «Бавария» вчера упустила лидерство в Бундеслиге. Первое место в чемпионате с перевесом в одно очко сейчас занимает дортмундская «Боруссия».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Байер
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ШАЛЬКЕ 04 БАЙЕР Л
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