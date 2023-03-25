Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии», а также оценил назначение на эту должность Томаса Тухеля.

«В плане результата отставка неожиданная. Но что касается атмосферы в команде... Постоянно были новости, что молодой Нагельсманн что-то из себя корчил и строил, а это не нравилось титулованным игрокам. Возможно, они не оценили его поведение. Так что видимо проблемы были.

Тухель хорошо отработал в «Челси» за последние годы. Он всё-таки намного опытнее, чем Нагельсманн. Плюс он и намного титулованнее. Он тоже немец, это для «Баварии» плюс. Так что такая замена не очень логична с точки зрения результатов, которые показывал Нагельсманн, но логична по всем другим показателям», - сказал Мостовой.