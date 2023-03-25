Кан: «Карьера Тухеля показывает, насколько у него впечатляющие качества»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан оценил качества нового тренера команды Томаса Тухеля, который сменил на своём посту уволенного Юлиана Нагельсманна.

«Нам не нужно в лишний раз говорить о качествах Томаса, они очень впечатляющие. Достаточно взглянуть на его карьеру. Управлять такой командой, как «ПСЖ» – очень сложно, но он вывел команду в финал Лиги чемпионов. Он также был очень успешен в «Челси» с первого же дня. У Тухеля замечательное резюме», – заявил Кан на пресс-конференции.

Тухель чуть менее двух лет назад выиграл Лигу чемпионов во главе «Челси», обыграв в финале «Манчестер Сити», с которым «Баварии» предстоит встретиться в четвертьфинале нынешнего розыгрыша турнира.