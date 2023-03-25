Тухель: «Стать тренером «Баварии» – огромная честь»

Новоиспечённый тренер «Баварии» Томас Тухель поделился эмоциями после подписания контракта с мюнхенским клубом. Напомним, немец поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2025 года.

«Стать тренером «Баварии» – огромная честь. Ощутил это, когда подписывал контракт. Хочу от всей души отблагодарить Хасана Салихамиджича, Ули Хёнеса, Герберта Хайнера и Оливера Кана», – сказал Тухель на своей первой пресс-конференции.

На своём посту Томас заменил Юлиана Нагельсманна, под руководством которого «Бавария» сохраняла шансы на победу во всех турнирах. В Бундеслиге мюнхенцы отстают на одно очко от бывшего клуба Тухеля в лице дортмундской «Боруссии».