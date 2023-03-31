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Чемпионат Германии. Бундеслига

Роббен: «Бавария» – явный фаворит матча с «Боруссией»

31 Марта 2023 • 21:09 Комментировать
Бавария
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Боруссия Д
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Через 20 ч. 56 мин.

Бывший футболист «Баварии» Арьен Роббен поделился мыслями о ключевом матче в чемпионской гонке Бундеслиги.

Поединок мюнхенцев против дортмундской «Боруссии» состоится 1 апреля на поле первых. В настоящий момент «шмели» возглавляют турнирную таблицу, опережая «Баварию» на одно очко.

«Смена тренера в «Баварии» должна дать положительный эффект. Как мне кажется, в родных стенах команда будет явным фаворитом в матче с «Боруссией».

Решающий фактор – готовность. В таком матче важно сразу дать сопернику понять, что ему придётся очень тяжело. Нужно выкладываться на все сто процентов», – заявил в интервью официальному каналу «Баварии» Роббен.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Арьен Роббен
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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