Роббен: «Бавария» – явный фаворит матча с «Боруссией»

Бывший футболист «Баварии» Арьен Роббен поделился мыслями о ключевом матче в чемпионской гонке Бундеслиги.

Поединок мюнхенцев против дортмундской «Боруссии» состоится 1 апреля на поле первых. В настоящий момент «шмели» возглавляют турнирную таблицу, опережая «Баварию» на одно очко.

«Смена тренера в «Баварии» должна дать положительный эффект. Как мне кажется, в родных стенах команда будет явным фаворитом в матче с «Боруссией».

Решающий фактор – готовность. В таком матче важно сразу дать сопернику понять, что ему придётся очень тяжело. Нужно выкладываться на все сто процентов», – заявил в интервью официальному каналу «Баварии» Роббен.