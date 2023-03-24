«Бавария» хотела оставить Нагельсманна до лета, но случилась одна проблема

Мюнхенская «Бавария» не собиралась увольнять своего главного тренера Юлиана Нагельсманна до конца сезона. План «красной машины» состоял в том, чтобы расстаться с немцем летом.

По информации от журналиста Керри Хау, «Бавария» изначально определила Томаса Тухеля как приоритетного кандидата на замену Нагельсманну. Тем не менее, интерес к Тухелю со стороны других клубов заставил «Баварию» действовать быстрее и пригласить его уже сейчас.

Нагельсманна сегодня должны официально уволить с поста главного тренера «Баварии». К Тухелю ранее присматривались мадридский «Реал» и французский «ПСЖ», который немец возглавлял с 2018 по 2020 год.