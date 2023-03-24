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Бербатов назвал звёздного игрока, которого обязан приобрести «Манчестер Юнайтед»

24 Марта 2023 • 21:27 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Бывший футболист Димитар Бербатов посоветовал «Манчестер Юнайтед» сделать всё возможное для подписания Джуда Беллингема.

19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» с высокой вероятностью сменит клуб предстоящим летом. Главными претендентами на футболиста сборной Англии остаются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

«Манчестер Юнайтед» должен заполучить его, причём действовать нужно немедленно. Ему всего 19 лет, впереди у него вся карьера. Я бы очень хотел, чтобы следующим шагом Беллингема был переход в «Манчестер Юнайтед». На мой взгляд, клуб просто обязан провернуть этот трансфер, если такая возможность возникнет», – цитируют английские источники Бербатова.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Димитар Бербатов трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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