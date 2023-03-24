Бербатов назвал звёздного игрока, которого обязан приобрести «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист Димитар Бербатов посоветовал «Манчестер Юнайтед» сделать всё возможное для подписания Джуда Беллингема.

19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» с высокой вероятностью сменит клуб предстоящим летом. Главными претендентами на футболиста сборной Англии остаются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

«Манчестер Юнайтед» должен заполучить его, причём действовать нужно немедленно. Ему всего 19 лет, впереди у него вся карьера. Я бы очень хотел, чтобы следующим шагом Беллингема был переход в «Манчестер Юнайтед». На мой взгляд, клуб просто обязан провернуть этот трансфер, если такая возможность возникнет», – цитируют английские источники Бербатова.