Барри попросил «Челси» отпустить его в «Баварию»

Энтони Барри, помощник тренера лондонского «Челси» Грэма Поттера, попросил руководство клуба отпустить его в мюнхенскую «Баварию». Англичанин хочет воссоединиться с Томасом Тухелем, который работал на «Стэмфорд Бридж» до сентября прошлого года.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, несмотря на просьбу самого Барри, «Челси» не спешит расставаться со своим сотрудником. Клуб хочет получить сумму компенсации за Энтони.

В данный момент «Бавария» и «Челси» ведут переговоры с целью согласовать денежную компенсацию за Барри. Энтони в данный момент также работает помощником тренера в сборной Португалии.