Тухель является большим поклонником таланта Киммиха

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель является большим поклонником таланта опорного полузащитника Йозуа Киммиха. Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что немец продолжит играть лидирующую роль в команде под руководством нового тренера.

Помимо Киммиха, Тухелю также очень нравится вингер команды Лерой Сане, который в последнее время получал большую порцию критики от болельщиков. Футболист в этом сезоне отметился 7 голами и 4 результативными передачами в немецкой Бундеслиге.

Напомним, Киммих ранее был одним из немногих игроков «Баварии», которые поддерживали бывшего тренера Юлиана Нагельсманна.