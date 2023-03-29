Киммих: «Постараемся максимально упростить Тухелю жизнь»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера команды. Напомним, немец сменил на своём посту уволенного Юлиана Нагельсманна, которого очень сильно поддерживал Киммих.

«Постараемся максимально упростить жизнь тренеру. У нас нет много времени. Впереди нас ждут очень важные недели. Мы все знаем, чего может добиться тренер. Думаю, Томас отлично осознаёт, какой состав есть у него в распоряжении», – цитирует Киммиха Das Erste.

Свой первый матч во главе «Баварии» Тухель проведёт против дортмундской «Боруссии», которую возглавлял с 2015 по 2017 год.