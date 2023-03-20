Мусиала пропустит две недели

Стало известно, как долго будет отсутствовать полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, который испытывает проблемы с подколенным сухожилием. По информации от издания Bild, немец будет находиться вне игры две недели.

Ранее Джамал не смог поехать в расположение сборной Германии на два ближайших товарищеских матча. В данный момент руководство «Баварии» надеется, что футболист успеет восстановиться к матчу против дортмундской «Боруссии», который состоится сразу после международной паузы.

Напомним, «Бавария» сейчас отстаёт от «шмелей» в чемпионской гонке Бундеслиги на одно очко.