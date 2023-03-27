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Джеррард: «Беллингем более уверен в себе в работе с мячом, чем был я»

27 Марта 2023 • 09:17 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард сравнил себя с 19-летним игроком дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, которого связывают с переходом в английский клуб.

По мнению Джеррарда, к своим годам Беллингем сумел добиться большего прогресса, чем он за тот же период времени.

«Беллингем более уверен в себе в работе с мячом, чем был я. Я не скромничаю, это действительно правда», — цитирует Джеррарда talkSPORT.

В нынешнем сезоне Беллингем провёл за «Боруссию» 34 матча, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Стивен Джеррард Джуд Беллингем
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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