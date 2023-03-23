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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может отправить в отставку Нагельсманна, клуб уже нашёл ему замену

23 Марта 2023 • 23:40 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рискует потерять работу.

По сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, мюнхенский клуб может уволить 35-летнего специалиста в ближайшее время. Главным кандидатом на пост рулевого «Баварии» называется Томас Тухель, который ранее возглавлял «Челси».  

После 25 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступив лидирующую позицию дортмундской «Боруссии». Разница между командами составляет один балл.

1 апреля «Бавария» и «Боруссия» сойдутся в очном противостоянии в матче 26-го тура чемпионата Германии, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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