«Бавария» может отправить в отставку Нагельсманна, клуб уже нашёл ему замену

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рискует потерять работу.

По сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, мюнхенский клуб может уволить 35-летнего специалиста в ближайшее время. Главным кандидатом на пост рулевого «Баварии» называется Томас Тухель, который ранее возглавлял «Челси».

После 25 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступив лидирующую позицию дортмундской «Боруссии». Разница между командами составляет один балл.

1 апреля «Бавария» и «Боруссия» сойдутся в очном противостоянии в матче 26-го тура чемпионата Германии, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.