Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Пять игроков дортмундской «Боруссии» восстановятся к матчу с «Баварией»

28 Марта 2023 • 19:09 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» получил приятные новости перед важным матчем против «Баварии» в рамках 26-м тура Бундеслиги.

По информации Ruhr Nachrichten, в расположение «шмелей» перед принципиальным поединком вернутся основной вратарь Грегор Кобель, защитник Нико Шлоттербек, полузащитник Юлиан Брандт, а также форварды Юссуфа Мукоко и Карим Адейеми.

Напомним, что матч лидеров немецкого чемпионата пройдёт в Мюнхене в субботу, 1 апреля. В таблице Бундеслиги дортмундская «Боруссия» опережает «Баварию» на одно очко, что добавляет важности предстоящему поединку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт Карим Адейеми Юссуфа Мукоко Грегор Кобель Нико Шлоттербек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
20:24 · Германия. Бундеслига
Тренер «РБ Лейпцига» анонсировал возвращение Нкунку
19:09 · Германия. Бундеслига
Пять игроков дортмундской «Боруссии» восстановятся к матчу с «Баварией»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть Маунта в «Баварии» слухи
17:29 · Англия. Премьер-лига
Беллингем ответил на приглашение в «Манчестер Сити» от Грилиша
16:10 · Германия. Бундеслига
Раскрыта возможная зарплата Беллингема в «Боруссии»
15:48 · Германия. Бундеслига
Мусиала может вернуться в строй к матчу с «Боруссией» Дортмунд
15:34 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» придумала, как удержать Беллингема
15:06 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» хочет сохранить Коло-Муани ещё на один год, а затем продать после Евро-2024
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Гравенберху
14:11 · Германия. Бундеслига
Гнабри может уйти из «Баварии» и итальянский гранд
13:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет купить топ-игрока «Барселоны» 1
12:42 · Германия. Бундеслига
Ретеги заинтересовал очередной европейский клуб
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за форварда «Брайтона»
11:59 · Германия. Бундеслига
Тухель является большим поклонником таланта Киммиха
11:10 · Германия. Бундеслига
Игрок «Боруссии» Коне отреагировал на интерес «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем