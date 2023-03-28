Пять игроков дортмундской «Боруссии» восстановятся к матчу с «Баварией»

Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» получил приятные новости перед важным матчем против «Баварии» в рамках 26-м тура Бундеслиги.

По информации Ruhr Nachrichten, в расположение «шмелей» перед принципиальным поединком вернутся основной вратарь Грегор Кобель, защитник Нико Шлоттербек, полузащитник Юлиан Брандт, а также форварды Юссуфа Мукоко и Карим Адейеми.

Напомним, что матч лидеров немецкого чемпионата пройдёт в Мюнхене в субботу, 1 апреля. В таблице Бундеслиги дортмундская «Боруссия» опережает «Баварию» на одно очко, что добавляет важности предстоящему поединку.