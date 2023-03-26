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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка разочарован увольнением Нагельсманна: «Я видел его чаще, чем свою семью»

26 Марта 2023 • 01:38 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка ответил на вопрос о недавнем решении клуба уволить Юлиана Нагельсманна.

Несколькими днями ранее «Бавария» объявила о назначении на пост главного тренера Томаса Тухеля, в то время как Нагельсманн был отправлен в отставку из-за неудачных результатов команды в Бундеслиге.

«Я бы солгал, если бы сказал, что на меня никак не повлияли эти события. Конечно, это очень тяжело. У нас с Юлианом были отличные взаимоотношения. Думаю, я видел его чаще, чем свою семью. Не знаю, как у других, но у меня точно не было никаких проблем с Нагельсманном», – сказал в интервью ZDF Горецка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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