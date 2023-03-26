Горецка разочарован увольнением Нагельсманна: «Я видел его чаще, чем свою семью»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка ответил на вопрос о недавнем решении клуба уволить Юлиана Нагельсманна.

Несколькими днями ранее «Бавария» объявила о назначении на пост главного тренера Томаса Тухеля, в то время как Нагельсманн был отправлен в отставку из-за неудачных результатов команды в Бундеслиге.

«Я бы солгал, если бы сказал, что на меня никак не повлияли эти события. Конечно, это очень тяжело. У нас с Юлианом были отличные взаимоотношения. Думаю, я видел его чаще, чем свою семью. Не знаю, как у других, но у меня точно не было никаких проблем с Нагельсманном», – сказал в интервью ZDF Горецка.