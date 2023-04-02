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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель выдал рекордный дебют в «Баварии»

02 Апреля 2023 • 03:06 Комментировать
Бавария
4:2
Боруссия Д
окончен

В матче двадцать шестого тура немецкого чемпионата Бундеслиги мюнхенская «Бавария» традиционно обыграла дортмундскую «Боруссию», при этом уже к 23-й минуте матча чемпион страны забил три мяча.

Конечно, столь результативно «Бавария» начинала матч и ранее, сам по себе это далеко не рекорд, но в этот раз голевой бенефис совпал с дебютом Томаса Тухеля (бывшего наставника «Боруссии», кстати) - и, как оказалось, ранее еще ни одному новому тренеру «Баварии» не удавалось начать свою карьеру в клубе с трех мячей к середине первого тайма в первом же свое матче. В следующем туре «Бавария» сыграет на выезде с «Фрайбургом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Томас Тухель
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