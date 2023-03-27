Нагельсманн до сих пор находится в шоке от увольнения из «Баварии»

Бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн до сих пор не может понять, почему его уволили из мюнхенского клуба. Напомним, под руководством немца команда сохраняла шансы на победу во всех турнирах.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Нагельсманн до сих пор пребывает в шоке. Источник также сообщает, что немец не намерен спешить со своим следующим шагом в следующей карьере. Специалиста будут интересовать не только деньги, но и амбициозный спортивный проект.

Напомним, Нагельсманн пока не работал за пределами Германии. В его услугах ранее были заинтересованы «Тоттенхэм» и мадридский «Реал», которые подыскивают себе нового тренера.