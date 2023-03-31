«Это был шок»: Тухель вспомнил об увольнении из «Челси»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель вспомнил о своём увольнении из «Челси». Как известно, немецкий специалист покинул лондонский клуб в начале осени после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов.

«Это был шок. Я почувствовал это утром, когда пошёл на тренировку. Мы думали, что останемся подольше и что-нибудь построим. Эта рана всё ещё болит. «Челси» был для меня как семья», - сказал Тухель, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Максимилиан Кох.

В субботу, 1 апреля, «Бавария» проведёт матч Бундеслиги против дортмундской «Боруссии». Это будет первая игра мюнхенцев под руководством Томаса Тухеля.