Чупо-Мотинг: «К сожалению, я не смогу сыграть за сборную в ближайших матчах»

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг объяснил, почему не поехал в расположение сборной Камеруна на ближайшие матчи. У нападающего в данный момент проблемы со спиной.

«К сожалению, я не смогу сыграть за сборную в ближайших матчах из-за травмы спины. Желаю своим парням удачи. Буду работать, чтобы как можно быстрее вернуться на поле», – написал Чупо-Мотинг у себя в социальных сетях.

Эрик до своей травмы забивал 4 матча подряд в составе мюнхенской «Баварии». В целом на счету камерунца 10 голов в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Недавно форвард продлил контракт с «Баварией» до 2024 года.