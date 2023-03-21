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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чупо-Мотинг: «К сожалению, я не смогу сыграть за сборную в ближайших матчах»

21 Марта 2023 • 14:39 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг объяснил, почему не поехал в расположение сборной Камеруна на ближайшие матчи. У нападающего в данный момент проблемы со спиной.

«К сожалению, я не смогу сыграть за сборную в ближайших матчах из-за травмы спины. Желаю своим парням удачи. Буду работать, чтобы как можно быстрее вернуться на поле», – написал Чупо-Мотинг у себя в социальных сетях.

Эрик до своей травмы забивал 4 матча подряд в составе мюнхенской «Баварии». В целом на счету камерунца 10 голов в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Недавно форвард продлил контракт с «Баварией» до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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