Когда стратегическое мышление удивляет: Почему «Бавария» меняет Нагельсманна на Тухеля

В «Баварии» случилась тренерская рокировка. Юлиана Нагельсманна на должности наставника сменил Томас Тухель. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

Новость о смене главного тренера «Баварии», которая появилась на этой неделе, вызвала удивление. Если посмотреть на спортивные результаты мюнхенцев, то нет оснований для увольнения Юлиана Нагельсманна. Отставание в одно очко от дортмундской «Боруссии» – это не критично. При этом в Лиге чемпионов «Бавария» выиграла все матчи в этом сезоне, в том числе у «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ».

По данным СМИ, претензии к Нагельсманну всё же есть. Сообщается о недовольстве результатами в Бундеслиге, отсутствии прогресса у футболистов. Также якобы в клубе не поняли решения тренера поехать в марте кататься на лыжах. Однако, кажется, главной причиной всё же является желание боссов «Баварии» видеть в клубе Томаса Тухеля.

«Бавария» отличается от многих топ-клубов системным подходом к решению задач. Мюнхенцы часто подписывают игроков и даже тренеров заранее, как бы демонстрируя, что клуб находится над результатами. В итоге бывают интересные казусы, как случилось с Юппом Хайнкесом, который выиграл все титулы, в том числе Лигу чемпионов, но покинул клуб, так как уже существовала договорённость с Хосепом Гвардиолой.

Вот и сейчас «Бавария» делает шаг, в котором сложно увидеть логику, если смотреть на результат. Есть лишь некий путь, который в клубе посчитали верным. «Бавария» после Гвардиолы и Анчелотти делает ставку на местных тренеров. Даже Роберт Ковач, который недолго работал, попадает под это определение, ведь он родился, вырос и провёл большую часть карьеры именно в Германии. Когда в 2021-м «Баварию» неожиданно покинул Флик, клуб был в тяжёлом положении, так как свободных сильных немецких тренеров не было. Переманить Юргена Клоппа из «Ливерпуля» или Томаса Тухеля из «Челси» было нереально. В итоге «Бавария» переманила Нагельсманна из «Лейпцига».

Когда полтора года назад мюнхенцы заполучили молодого наставника, все риски легко просчитывались. Основной заключался в отсутствии у Нагельсманна какого-то опыта. В прошлом сезоне это привело к вылету в Лиге чемпионов от «Вильярреала». В этом «Бавария» лучше действует на европейской арене, но хуже внутри страны. При этом летом тренер потерял Роберта Левандовски, никого не получив взамен. Так или иначе работу Нагельсманна нельзя назвать в настоящий момент плохой. Однако «Бавария» захотела его сменить.

Вернее сказать, «Бавария» не столько хотела поменять Нагельсманна, сколько очень хотела заполучить Томаса Тухеля, пока он свободен. Экс-тренер «Челси», очевидно, летом нашёл бы новый клуб, оставалось понять, какой именно. «Тоттенхэм» вот-вот уволит Антонио Конте и мог бы подумать о Тухеле (немца называли кандидатом на возвращение в «ПСЖ»), в «Реале» тренер, скорее всего, будет меняться, в «Ливерпуле» может произойти что угодно. «Бавария» же решила сыграть на опережение.

Хотя руководство мюнхенцев мыслит стратегией, что Тухель на дистанции будет лучше Нагельсманна, решение выглядит не столь однозначным. Молодой тренер в общем-то справлялся, учился на ходу, получал опыт, при этом не имея должной поддержки от клуба. Вместо него же «Бавария» получила, безусловно, опытного тренера. Сможет ли Тухель дать результат лучше? Сложно сказать, потому что у мюнхенцев сейчас и так всё неплохо. Никакой катастрофы нет. При этом Тухель очень скандальный по своей натуре. Через пару лет «Баварии» придётся снова искать другого наставника. При этом Нагельсманн мог работать ещё долго.

Роман Андреев