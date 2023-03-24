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Тухель хочет взять в «Баварию» своего бывшего помощника из «Челси»

24 Марта 2023 • 16:30 Комментировать
Бавария
...
Боруссия Д
01.04 19:30

Томас Тухель хочет взять с собой в мюнхенскую «Баварию» одного из членов тренерского штаба лондонского «Челси». Речь идёт об Энтони Барри, который работает в стане «пенсионеров» с 2020 года.

По информации от журналиста Мэтта Лоу, Тухель очень высоко оценивает Барри, с которым работал в «Челси». Немец хотел бы взять англичанина с собой в «Баварию», но если верить источнику, ещё неизвестно, согласится ли Барри на переезд в Мюнхен. «Челси» тоже может наложить вето на уход Энтони.

Барри в данный момент также занимает должность помощника тренера в сборной Португалии. Англичанин совмещает свои роли в сборной и в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Томас Тухель Энтони Барри
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ Д
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