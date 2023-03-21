«Бавария» всё ещё далека от трансфера Вирца

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц ещё далёк от ухода на повышение. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, та жа мюнхенская «Бавария» ещё далека от трансфера, ведь у футболиста есть контракт до 2027 года с «фармацевтами». «Байер» будет требовать за молодого хавбека слишком дорогую сумму для «Баварии».

За ситуацией с будущим Вирца также следит каталонская «Барселона», у которой сейчас сложная финансовая ситуация. По сведениям источника, летний уход Флориана из «Байера» исключён. Трансфер возможен лишь летом 2024 года.

Вирц только недавно восстановился после серьёзной травмы. На его счету 4 голевые передачи в 9 матчах Бундеслиги.