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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» всё ещё далека от трансфера Вирца

21 Марта 2023 • 12:52 Комментировать
Шальке 04
...
Байер Л
01.04 16:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц ещё далёк от ухода на повышение. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, та жа мюнхенская «Бавария» ещё далека от трансфера, ведь у футболиста есть контракт до 2027 года с «фармацевтами». «Байер» будет требовать за молодого хавбека слишком дорогую сумму для «Баварии».

За ситуацией с будущим Вирца также следит каталонская «Барселона», у которой сейчас сложная финансовая ситуация. По сведениям источника, летний уход Флориана из «Байера» исключён. Трансфер возможен лишь летом 2024 года.

Вирц только недавно восстановился после серьёзной травмы. На его счету 4 голевые передачи в 9 матчах Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Флориан Вирц Байер
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ШАЛЬКЕ 04 БАЙЕР Л
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