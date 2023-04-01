Гол Азмуна помог «Байеру» прервать успешную серию «Шальке»

Давно не проигрывающий «Шальке» принимал ещё одного здорово играющего соперника, «Байер». Гости были поострее и сегодня победили со счетом 2:0. На 50-й минуте Мусса Диаби вывел фактически на пустые ворота Жереми Фримпонга. Вскоре Флориан Вирц снял все вопросы, забив второй гол. Отличился и Сердар Азмун ударом головой в компенсированное время - 3:0.
«Байер» идет седьмым, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|50'Фримпонг Жереми (0:1)
|61'Вирц Флориан (0:2)
|90'Азмун Сердар (0:3)
Ферманн Ральф•Бруннер Седрик•Ёсида Мая•Граймль Лео•Матричани Хеннинг• 51'Крал Алекс•Краусс Том71' (Скарке Тим (71') •Дрекслер Доминик46' (Баланта Эдер (46') • 56'Саласар Родриго83' (Мор Тобиас (83') •Бюльтер Мариус•Фрай Микаэль61' (Теродде Симон (61')
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми83' (Хадсон-Одои Каллум (83') •Паласиос Эксекиэль 39'66' (Азмун Сердар (66') •Андрих Роберт•Инкапье Пьеро84' (Баккер Митчел (84') •Диаби Мусса•Вирц Флориан•Адли Амин66' (Демирбай Керем (66'Синкгравен Дэйли83')
01 апреля. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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