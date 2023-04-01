Гол Азмуна помог «Байеру» прервать успешную серию «Шальке»

Давно не проигрывающий «Шальке» принимал ещё одного здорово играющего соперника, «Байер». Гости были поострее и сегодня победили со счетом 2:0. На 50-й минуте Мусса Диаби вывел фактически на пустые ворота Жереми Фримпонга. Вскоре Флориан Вирц снял все вопросы, забив второй гол. Отличился и Сердар Азмун ударом головой в компенсированное время - 3:0.

«Байер» идет седьмым, соперник - предпоследний.