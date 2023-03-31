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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реалу» очень нравится Хаби Алонсо, но в клубе сомневаются в его назначении

31 Марта 2023 • 09:58 Комментировать
Шальке 04
...
Байер Л
1 4.00 X 3.70 2 1.88
01.04 16:30

Мадридский «Реал» всерьёз рассматривает приглашение Хаби Алонсо на пост главного тренера вместо Карло Анчелотти, который в конце сезона может быть уволен за год до истечения контракта.

Как сообщает журналист Антон Меана, «Реалу» очень нравится работа, которую Алонсо проделывает в леверкузенском «Байере». В начале сезона испанец принимал «фармацевтов», когда команда шла в зоне вылета. Теперь же «Байер» занимает восьмую строчку в Бундеслиге и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

Несмотря на все успехи Алонсо, в «Реале» пока сомневаются, что сейчас подходящее время для приглашения Хаби.

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ШАЛЬКЕ 04 БАЙЕР Л
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