«Реалу» очень нравится Хаби Алонсо, но в клубе сомневаются в его назначении

Мадридский «Реал» всерьёз рассматривает приглашение Хаби Алонсо на пост главного тренера вместо Карло Анчелотти, который в конце сезона может быть уволен за год до истечения контракта.

Как сообщает журналист Антон Меана, «Реалу» очень нравится работа, которую Алонсо проделывает в леверкузенском «Байере». В начале сезона испанец принимал «фармацевтов», когда команда шла в зоне вылета. Теперь же «Байер» занимает восьмую строчку в Бундеслиге и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

Несмотря на все успехи Алонсо, в «Реале» пока сомневаются, что сейчас подходящее время для приглашения Хаби.