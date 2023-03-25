Вирц останется в Германии ещё на один сезон, чтобы улучшить свои навыки

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц не собирается покидать свою нынешнюю команду ближайшим летом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, 19-летний немец пока хочет остаться на родине, чтобы улучшить свои игровые качества.

Ранее сообщалось, что к Вирцу проявляют интерес мадридский «Реал», каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Леверкузенский «Байер» намерен требовать за своего вундеркинда свыше 100 миллионов евро.

Напомним, Вирц отсутствовал почти год из-за серьёзной травмы, которую получил в прошлом сезоне. На счету Флориана уже 4 ассиста в 9 матчах Бундеслиги после возвращения на поле.