«Реал» поспорит за Вирца с клубами АПЛ и «Барселоной»

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц по-прежнему интересен мадридскому «Реалу».

«Сливочные», как неоднократно сообщалось, давно следят за успехами восходящей немецкой звезды. На днях в СМИ появились сведения об интересе к 19-летнему игроку со стороны «Барселоны», однако «Реал» не оставляет надежд на подписание вундеркинда, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Мадридский гранд готов выдержать конкуренцию в борьбе за хавбека с представителями Английской премьер-лиги и всё той же «Барселоной».

Трансферная стоимость Флориана Вирца оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.