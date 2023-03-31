Хаби Алонсо не верит, что станет преемником Анчелотти в «Реале»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пока не ждёт предложения от мадридского «Реала».

Нынешний рулевой «сливочных» Карло Анчелотти может покинуть свой пост летом, и Алонсо назывался прессой одним из главных кандидатов на роль сменщика итальянца. По сведениям журналиста Марио Кортеханы, экс-полузащитник, как и его ближайшее окружение, не верит в скорое возвращение в «Реал», поскольку считает, что ещё не готов взяться за такую работу.

Хаби Алонсо возглавил «Байер» в октябре прошлого года. Ранее он работал с дублем «Реал Сосьедада» и молодёжным составом мадридского «Реала».