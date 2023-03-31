Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо не верит, что станет преемником Анчелотти в «Реале»

31 Марта 2023 • 23:12 Комментировать
Шальке 04
...
Байер Л
1 4.05 X 3.70 2 1.88
Через 16 ч. 28 мин.

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пока не ждёт предложения от мадридского «Реала».

Нынешний рулевой «сливочных» Карло Анчелотти может покинуть свой пост летом, и Алонсо назывался прессой одним из главных кандидатов на роль сменщика итальянца. По сведениям журналиста Марио Кортеханы, экс-полузащитник, как и его ближайшее окружение, не верит в скорое возвращение в «Реал», поскольку считает, что ещё не готов взяться за такую работу.

Хаби Алонсо возглавил «Байер» в октябре прошлого года. Ранее он работал с дублем «Реал Сосьедада» и молодёжным составом мадридского «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШАЛЬКЕ 04 БАЙЕР Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Бохум Бохум
1
1
0.00 0.00 0.00
Видео
01.04.23 в 16:30
Фрайбург Фрайбург
Герта Герта
1.71 3.90 5.00
Видео
01.04.23 в 16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург Аугсбург
1.60 4.30 5.40
Видео
01.04.23 в 16:30
Унион Берлин Унион Берлин
Штутгарт Штутгарт
1.94 3.55 4.10
Видео
01.04.23 в 16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц Майнц
1.43 4.90 7.20
Видео
01.04.23 в 16:30
Шальке 04 Шальке 04
Байер Л Байер Л
3.85 3.70 1.96
Видео
01.04.23 в 19:30
Бавария Бавария
Боруссия Д Боруссия Д
1.50 5.20 5.60
Видео
Все матчи
Новости
31 Марта
23:24 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» не смог дожать «Бохум»
23:12 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо не верит, что станет преемником Анчелотти в «Реале»
22:20 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на трансферную цель «ПСЖ»
21:49 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч чемпионата Германии – 1 апреля 2023
21:09 · Германия. Бундеслига
Роббен: «Бавария» – явный фаворит матча с «Боруссией»
20:29 · Германия. Бундеслига
Терзич рассказал, как тренерская перестановка в «Баварии» повлияла на подготовку «Боруссии» к матчу
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Это был шок»: Тухель вспомнил об увольнении из «Челси»
15:17 · Германия. Бундеслига
Тухель рассказал о кадровой ситуации в «Баварии» перед матчем с «Боруссией» Дортмунд
14:41 · Германия. Бундеслига
«Реал» установил потолок стоимости Беллингема 1
13:42 · Германия. Бундеслига
Селюк – о Головине: «Ни один крупный клуб не будет говорить, что хочет взять игрока за полгода до истечения контракта»
13:00 · Германия. Бундеслига
Куман: «Бавария» хотела подписать Педри, но я попросил клуб не отпускать его»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Хотел бы снова поработать с Тухелем»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Было нелегко отказывать «Баварии», но я всегда хотел играть за границей»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на игрока леверкузенского «Байера»
09:58 · Германия. Бундеслига
«Реалу» очень нравится Хаби Алонсо, но в клубе сомневаются в его назначении
Все новости
Рекомендуем