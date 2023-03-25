В «Шальке» намерены сохранить Крала

В немецком «Шальке» заявили о планах сохранить в своём составе чешского полузащитника Алекса Крала. Напомним, что 24-летний футболист всё ещё принадлежит московскому «Спартаку».

«Мы его игрой довольны, он добавляет нам в центр поля стабильность. Обязательно постараемся его сохранить на следующий сезон, если у нас появится такая возможность», - цитирует Bild спортивного директора «Шальке» Петера Кнёбеля.

Отметим, что прошлый сезон крал провёл в другом европейском клубе – лондонском «Вест Хэме».

В текущем сезоне в составе «Шальке» чех сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых единожды отметился ассистом.