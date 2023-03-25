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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Шальке» намерены сохранить Крала

25 Марта 2023 • 09:36 Комментировать
Шальке 04
...
Байер Л
01.04 16:30

В немецком «Шальке» заявили о планах сохранить в своём составе чешского полузащитника Алекса Крала. Напомним, что 24-летний футболист всё ещё принадлежит московскому «Спартаку».

«Мы его игрой довольны, он добавляет нам в центр поля стабильность. Обязательно постараемся его сохранить на следующий сезон, если у нас появится такая возможность», - цитирует Bild спортивного директора «Шальке» Петера Кнёбеля.

Отметим, что прошлый сезон крал провёл в другом европейском клубе – лондонском «Вест Хэме».

В текущем сезоне в составе «Шальке» чех сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых единожды отметился ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шальке 04 Алекс Крал Петер Кнёбель
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ШАЛЬКЕ 04 БАЙЕР Л
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