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Чемпионат Германии. Бундеслига

Баллак восхитился текущей формой «Байера»

20 Марта 2023 • 22:59 Комментировать
Шальке 04
...
Байер Л
01.04 16:30

Бывший полузащитник леверкузенского «Байера», «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак похвалил работу Хаби Алонсо и всего тренерского штаба «Байера» за работу в текущем отрезке сезона.

«Вы можете видеть, что команда сейчас в очень хорошей физической форме. Они могут поддерживать высокий темп, притом, играют они каждые три дня. Это говорит о правильной нагрузке на тренировках и контроле за командой. У «Байера», учитывая календарь, уровень подготовки высочайший», - поделился Баллак с DAZN.

Напомним, что на прошлой неделе «фармацевты» расправились с «Ференцварошем» Станислава Черчесова и прошли в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграют с бельгийским клубом «Унион Сент-Жиллуаз». А в минувшие выходные подопечные Хаби Алонсо победили мюнхенскую «Баварию» в рамках Бундеслиги – 2:1.

Текущая беспроигрышная серия «Байера» составляет семь матчей кряду во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаэль Баллак Хаби Алонсо Байер
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ШАЛЬКЕ 04 БАЙЕР Л
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