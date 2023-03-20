Баллак восхитился текущей формой «Байера»

Бывший полузащитник леверкузенского «Байера», «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак похвалил работу Хаби Алонсо и всего тренерского штаба «Байера» за работу в текущем отрезке сезона.

«Вы можете видеть, что команда сейчас в очень хорошей физической форме. Они могут поддерживать высокий темп, притом, играют они каждые три дня. Это говорит о правильной нагрузке на тренировках и контроле за командой. У «Байера», учитывая календарь, уровень подготовки высочайший», - поделился Баллак с DAZN.

Напомним, что на прошлой неделе «фармацевты» расправились с «Ференцварошем» Станислава Черчесова и прошли в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграют с бельгийским клубом «Унион Сент-Жиллуаз». А в минувшие выходные подопечные Хаби Алонсо победили мюнхенскую «Баварию» в рамках Бундеслиги – 2:1.

Текущая беспроигрышная серия «Байера» составляет семь матчей кряду во всех турнирах.