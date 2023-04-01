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Чемпионат Германии. Бундеслига

На матче «Шальке» умер болельщик

01 Апреля 2023 • 20:19 Комментировать
Шальке 04
0:3
Байер Л
окончен

Во время субботнего матча Бундеслиги между «Шальке» и «Байером» на трибуне умер болельщик.

«Болельщик потерял сознание во время игры. К сожалению, все попытки реанимации оказалась безуспешными», - говорится в сообщении пресс-службы «Шальке». Клуб выразил соболезнования.

«Шальке» проиграл «Байеру» со счётом 0:3, пропустив все три гола после перерыва. На текущий момент «кобальтовые» занимают предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Следующий матч Бундеслиги «Шальке» проведёт 9 апреля – против «Хоффенхайма» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04
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