На матче «Шальке» умер болельщик

Во время субботнего матча Бундеслиги между «Шальке» и «Байером» на трибуне умер болельщик.
«Болельщик потерял сознание во время игры. К сожалению, все попытки реанимации оказалась безуспешными», - говорится в сообщении пресс-службы «Шальке». Клуб выразил соболезнования.
«Шальке» проиграл «Байеру» со счётом 0:3, пропустив все три гола после перерыва. На текущий момент «кобальтовые» занимают предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Следующий матч Бундеслиги «Шальке» проведёт 9 апреля – против «Хоффенхайма» на поле соперника.
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