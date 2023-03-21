Вирц: «Интерес «Барселоны»? Я только читал об этом»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц прокомментировал интерес со стороны каталонской «Барселоны». Немец успел отметиться четырьмя результативными передачами в Бундеслиге после своего возвращения на поле.

«Интерес «Барселоны»? Я только читал об этом. На самом деле ничего конкретного пока не было», – цитирует Вирца журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

Ранее Вирц пропустил очень длительный срок из-за травмы. У Флориана есть контракт с «Байером» до 2027 года. Помимо «Барселоны» в услугах футболиста ранее также была заинтересована мюнхенская «Бавария».

«Трансфермаркт» оценивает 19-летнего Вирца в 70 миллионов евро.