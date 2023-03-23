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Кроос вовсю подшучивает над «Шальке», что не очень нравится фанам клуба

23 Марта 2023 • 03:27 Комментировать
Шальке 04
...
Байер Л
01.04 16:30

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос, в прошлом выступавший за «Баварию», не очень-то любит «Шальке» - он выбрал переживающий не самые простые времена клуб в качестве объекта для издевок.

Сперва он придумал и записал песенку, которую выложил в социальные сети - в ней Кроос напел что-то вроде «я увидел редкое зрелище - счастливых людей, возвращающихся с матча «Шальке» (видимо, на немецком языке в этом была своя рифма).

Но на этом он не успокоился - когда его начали засыпать упреками поклонники «Шальке», он написал, что, по его мнению, «Шальке» и «Штутгарт» вылетят в текущем сезоне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Тони Кроос
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ШАЛЬКЕ 04 БАЙЕР Л
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