«Байер» хочет сохранить Вирца ещё на сезон

«Байер» намерен сохранить полузащитника Флориана Вирца как минимум до следующего года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего немца заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария» и мадридский «Реал». Действующий контракт Вирца с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 85 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «аспириновых» 13 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. После 25 туров текущего розыгрыша чемпионата Германии «Байер» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.