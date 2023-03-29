Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» хочет сохранить Вирца ещё на сезон

29 Марта 2023 • 15:38 Комментировать
Шальке 04
...
Байер Л
1 3.95 X 3.70 2 1.88
01.04 16:30

«Байер» намерен сохранить полузащитника Флориана Вирца как минимум до следующего года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего немца заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Барселона», «Бавария» и мадридский «Реал». Действующий контракт Вирца с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 85 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «аспириновых» 13 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. После 25 туров текущего розыгрыша чемпионата Германии «Байер» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Флориан Вирц Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШАЛЬКЕ 04 БАЙЕР Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Коло-Муани
15:38 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет сохранить Вирца ещё на сезон
13:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» интересовался Тухелем до его назначения тренером «Баварии» 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов» 1
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не заинтересована в трансфере Ковачича
11:45 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Постараемся максимально упростить Тухелю жизнь»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Боруссия» Дортмунд сразятся летом за Фреснеду
10:38 · Германия. Бундеслига
Травма Горецки оказалась несерьёзной
10:29 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт прошлым летом был главной целью Тухеля в «Челси»
10:16 · Англия. Премьер-лига
11 лучших: названа символическая сборная Европы 2
09:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться игроком из Бундеслиги
09:24 · Германия. Бундеслига
Стало известно, что Нагельсманн сказал игрокам «Баварии» до своего увольнения
09:06 · Германия. Бундеслига
Де Лигт высказался об увольнении Нагельсманна
08:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обозначил летнюю трансферную цель
07:22 · Англия. Премьер-лига
Ковач ответил на предложение «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем