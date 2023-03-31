«Астон Вилла» нацелилась на игрока леверкузенского «Байера»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Эсекьель Паласиос попал в сферу интересов команды из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Ивана Альваренги, в услугах хавбека заинтересована «Астон Вилла».

24-летний полузащитник привлекает внимание многих команд из европейских топ-5 чемпионатов, но несмотря на это, «Астон Вилла» уверена, что сможет заключить сделку с леверкузенским «Байером».

На счету Паласиоса три гола и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Ранее игрока связывали с переходом в «Торино», за который выступает Алексей Миранчук.